المرافق التعليمية: إنشاء مدارس جديدة محل الصفيح والمتهالكة

عقدت مصلحة المرافق التعليمية بوزارة تعليم الوفاق اجتماعا تشاوريا برئاسة مديرها العام علي القويرح لبحث سبل تعديل بنود وأسعار الصيانة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المصلحة وضع الترتيبات الهندسية لإطلاق مشروع إنشاء مدارس جديدة عوضا عن مدارس الصفيح والمتهالكة، وإبداء الملاحظات بشأن عمل لجان حصر المدارس المتهالكة في المناطق التعليمية مع تحديد أولويات العمل الفني، وإعداد الرسوم الهندسية والمستندات اللازمة للتعاقد على إنشاء مدارس جديدة ضمن مشروع مصلحة المرافق التعليمية للعام الجاري.

وشدد القويرح خلال الاجتماع على مضي المصلحة في تنفيذ عدة مشاريع خلال العام الجاري بهدف تحسين البيئة التعليمية في مختلف المناطق من دون استثناء، ووفق الإمكانيات المتاحة والميزانيات المخصصة، مؤكدا قيام مكاتب المشروعات بحصر مدارس الصفيح الواقعة في نطاق خدماتها ووضع المعالجات اللازمة للمدارس المتهالكة.

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