الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الغد

بنغازي-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إلى حدوث تقلبات جوية، يوم غد الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية.

والسماء اليوم في المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغري، صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا.

والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (15-21) مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية يوم الغد.

وفي منطقة الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، جالو ومرادة، السماء قليلة السحب وتتكاثر بداية من مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة.

وتوقعت الأرصاد، أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا واحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية يوم الأربعاء.

والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجـات الـحرارة القصوى تتراوح مـا بين (15– 19) مئوية ولا تتجاوز (13) مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم الغد.

والسماء في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر مساء يوم الغد على مناطق الحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ويوم الغد تتراوح ما بين (17-21) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

أما في الكفرة، تازربو والسرير؛ فإن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة وتتكاثر يوم الأربعاء على تازربو.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (17-21) مئوية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية