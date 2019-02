” الكهرباء” تستنجد بـ” داخلية الوفاق” لهذا السبب

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، ” أنه مازال أحد المواطنين بمنطقة عين زارة بالقرب من محطة وقود القرقني بجانب محلات أبناء السنوسي للتسوق ، يقوم ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي 220 ك.ف”.

وأضافت الشركة ، خلال بيان لها اليوم الاثنين، ” إن هذا المواطن قام بمحاصرة البرج ببناء حائط إسمنتي ارتفاع ثلاثة أمتار من ثلاث جهات ، الأمر الذي يعيق أي أعمال صيانة تُجرى على البرج ضارباً عرض الحائط بالأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط أسلاك البرج ناهيك عن الأضرار الصحية لعدم التزامه بالمسافة القانونية” .

وناشدت الشركة ، وزارة الداخلية وجميع الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية عامة وعميد بلدية عين زارة خاصة بالتدخل السريع لمواجهة هذه المخالفة وذلك لتمكين الشركة من إجراء أي أعمال صيانة على هذا البرج الهام الذي يربط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقها.

