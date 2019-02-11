مجموعة أبناء ليبيا تستنكر بيان السراج المتعلق بقصف طائرة مدنية وتؤكد: السراج يهدف لخلق الأوراق

استنكر 40 عضواً من مجموعة أبناء ليبيا، البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، الذي أدان خلاله قصف طائرة مدنية تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس بالصواريخ.

وأكدت المجموعة أن بيان السراج إحتوى مغالطات ومعلومات غير صحيحة تصل إلى درجة الإدلاء بمعلومات كاذبة على المواطنين، هدفها خلط الأوراق والفتنة وتمزيق النسيج الإجتماعي، تنفيذاً لأجندة باتت مفضوحة.

وبحسب البيان الصادر عن المجموعة، بأن القصف التحذيري للقوات المسلحة الذي تم خارج الحقل قد كان موجهاً للطائرة المدنية وليس كما إدعى في البيان بأن القصف تسبب فى أضرار مادية بالبنية التحتية للحقل وهو الأمر الذي نفاه ” علي كنّه آمر المنطقة العسكرية سبها التابع للمجلس الرئاسي” بنفسه، في تصريحات متلفزة، مؤكداً بأنه كان على متن هذه الطائرة .

واستنكرت مجموعة أبناء ليبيا، حقيقة وجود كنّه على متن هذه الطائرة ووقوع الضربة التحذيرية فى منطقة ترابية تبعد مئات الأمتار عن أرض المطار، معتبرين أن رسالة مندوب المجلس الرئاسي إلى مجلس الأمن، دلالة على نية مبيتة غير سليمة تدل على إنتقائية واضحة ومخجلة، في الوقت الذي تعرض فيه مطار معيتيقة الدولي عشرات المرات خلال العامين الماضيين للقصف الصاروخي المدمر.

وعد الموقوعون في ختام بيانهم، أن ما ورد أعلاه في هذا البيان ، بلاغاً مفتوحاً مقدماً النائب العام ومدير مكتب التحقيقات التابع له، للوقوف على أسباب هذا التعنت والعرقلة التي يمارسها المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج شخصياً في عمل أناني مشبوه، لا يصب إلا في خانة خدمة العصابات الدخيلة على البلاد وبشكل لا لبس فيه

الموقعون :

1 عارف علي النايض

2 علي محمد يحي الرقيعي

3 ابوبكر محمد ارميلة

4 المبروك سلطان

5 ليلي ابوسيف ياسين

6 محمد مصطفى عريش

7 علي حمودة حسن

8 عصام صالح التاجوري

9 محمد سعد البرغتي

10 عبدالله محمد الربو

11 احمد محمد الفيتوري

12 عبدالسلام ناجي كريم

13 محمد احمد ديرة

14 فوزي محمد الغناي

15 عبدالغني حسن العريبي

16 مرعي عقيلة شويربات

17 محمد مختار الغناي

18 سعاد سلطان

19 نسرين ابوبكر عريبي

20 سليمان ساس الشحومي

21 فرج السائح

22 احمد جحا

23محمد سعد امبارك

24محمد سالم امبارك

25علي احمد الهمالي

26عبدالفتاح محمد البربار

27عبد السلام رجب فلفل

28امال محمد عبدالرحيم الورفلي

29خالد ادرنبة

30عمران عاشور زويد

31وائل بركة

32عبدالرحيم الجنجان

33طارق محمد الكيش

34 الضاوي المنتصر

36 علي ابوقرين

37 امال جلول

38 محمد الطاهر ابركنيشة

39 محمد توفيق غنيم

40 وليد العربي

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