يعقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل اجتماعا، اليوم الاثنين، مع مدير عام المصلحة على القويرح وعدد من مديري الإدارات ورؤساء وأعضاء اللجان الاستشارية والفنية بالمصلحة .

وناقش الاجتماع عدد من الملفات ذات العلاقة بالبيئة التعليمية وكيفية إيجاد البديل المناسب لمدارس الصفيح والمباني المدرسية المتهالكة.

