“الكهرباء” تناشد داخلية الوفاق بشأن البرج المحاصر

ناشدت الشركة العامة للكهرباء وزارة داخلية الوفاق وكافة الجهات المعنية وعميد بلدية عين زارة بالتدخل لإزالة تجاوز خطير على الشبكة الكهربائية.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن هذا التجاوز تمثل في استمرار قيام أحد المواطنين ببناء محلات تجارية تحت برج الضغط العالي 220 كيلو فولت الكائن قرب محطة وقود القرقني بجانب محلات أبناء السنوسي للتسوق في منطقة عين زارة.

وأضاف البيان أن هذا المواطن قام بمحاصرة البرج ببناء حائط إسمنتي ارتفاعه 3 أمتار من 3 جهات وهو ما يعيق أي أعمال صيانة يتم إجراؤها على البرج فضلا عن عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط الأسلاك وعدم الالتزام بالمسافة القانونية.

وشدد البيان على وجوب التدخل السريع لإنهاء العبث الذي سيكون له عواقب وخيمة مستقبلا لعدم قدرة الشركة على إجراء أي أعمال صيانة على هذا البرج الرابط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقها.

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