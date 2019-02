الخارجية المصرية تُهاجم تركيا وتعتبر أن دورها في ليبيا مُقلق للغاية!

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدور الذي تلعبه تركيا في بعض الدول وخاصة في ليبيا دور مقلق ولا نقبل أن يمتد إلى دول أخرى في القارة الإفريقية حسب قوله.

حيث أفاد شكري بأن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، وتابع قائلاً أن تأمين الحدود المصرية الليبية يكلف الكثير من الجهد والموارد والأرواح.

وتابع:

“نحن نعلم جيداً ما هي مصالحنا ولدينا القدرة للدفاع عنها، وفي الوقت ذاته لا نحجر على أي علاقات أخرى طالما أنها لم تأت بشكل مباشر بالضرر علينا”.

كما لفت وزير الخارجية إلى وجود جهات تتدخل في الشأن الليبي وتقدم الدعم والسلاح وتوفر الموارد للتنظيمات الإرهابية.

هذا وشدد شكري على أن دوافع مصر تجاه الأفارقة دائماً تحمل الخير والتعاون المشترك، مشدداً على أن لبلاده كلمة واحدة وتوجها واحدا وأن التكامل الإفريقي يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية حسب وصفه.

