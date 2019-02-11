حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بموافقة غرفة عمليات

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية، إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية .

وبحسب ما أورد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أن أي جهة تخالف ذلك، سيتم اجبارها على الهبوط ، وفي حال عدم امتثالها للتوجيهات، ستم التعامل معها كهدف معادي.

وبين أيضاً، أن أي طائرة أجنبية تهبط في المهابط الترابية، ستكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي الليبي، عازياً ذلك لأن المنطقة المعلن عنها، منطقة عمليات حربية حتى إشعار آخر.

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