عمومية شركة الاتصالات تشكل لجنة لدراسة نشاطها وتقدير ميزانيتها

قررت الجمعية

العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تشكيل لجنة

من بين أعضائها لدراسة تقرير نشاط الشركة ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م.

ووافقت الجمعية

العمومية في اجتماعها العادي الأول، الأحد، على قبول الطلبات لتشكيل مجلس إدارة

جديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عبر لجنة للفرز

والتقييم، ومن ثم العرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب. وفق الصفحة

الرسمية لحكومة الوفاق.

وتناول الاجتماع

تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018م، ومناقشة المشروعات المستهدف إنجازها في

العام 2019م.

يذكر أن الاجتماع عقد

برئاسة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج، ووزير

التخطيط الطاهر الجهيمي ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، ووزير المواصلات

ميلاد معتوق ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

عبد المجيد حمزة، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات سامي الفنطازي.

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