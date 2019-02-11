عشرات الشخصيات تقدم بلاغا مفتوحا للنائب العام ضد الرئاسي بتهمة ” تضليل الرأي العام “

أصدرت مجموعة ” أبناء ليبيا ” بياناً مساء الأحد نددت فيه بالبيان الصادر السبت عن المجلس الرئاسي حول القصف التحذيري الذي شنته مقاتلة تابعة للجيش فى المنطقة الترابية المحاذية لمدرج حقل الفيل أثناء .

وفى بيانها قالت المجموعة بأن رئيس الرئاسي فائز السراج عمد إلى تضليل الليبيين والمجتمع الدولي بالبيان الذي أصدره بالخصوص وزعم فيه وقوع أضرار مادية بالبنية التحتية للحقل جراء القصف وهو الأمر الذي نفاه الفريق علي كنّه بنفسه .

واعتبرت المجموعة المكونة من 40 شخصاً بيانها بلاغاً للنائب العام داعية إياه إلى كشف كل الحقائق المتعلقة بعصابات المعارضة التشادية فى ليبيا خاصة وبأنه يعتقل وزير دفاعهم فى طرابلس كما دعته إلى فتح تحقيق فيما تعتبره عرقلة متعمدة من السراج والرئاسي لعمل الجيش فى القضاء على المتمردين وتحديد الجهات المستفيدة من هذه العرقلة أمام الشعب الليبي خاصة بعد الاعترافات الأخيرة لبعض قادة التمرد المعتقلين خلال الساعات الأخيرة فى تشاد .

وفيما يلي النص الحرفي للبيان :

بيان مجموعة أبناء ليبيا

تابعنا ولازلنا نتابع بكل فخر وإعتزاز عمليات الشرف والبطولة التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية ووزارة الداخلية فى جنوبنا الحبيب متمثلة فى القضاء على أخطر البؤر الإرهابية وفلول عصابات المعارضة التشادية الإجرامية المتمردة التي إستباحت الوطن وأهله ونهبت مقدراته وعرضته لخطر الغزو الأجنبي حتى أُجبر الكثير منها على الفرار صاغرين من البلاد تحت ضربات قواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية .

وإذ نتقدم بالتحية مجدداً لكل قبائلنا الليبية العظيمة دون إستثناء وهي التي وفرت الدعم والمساندة والتشجيع والحاضنة الإجتماعية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية بعد مالمسته هذه القبائل من عودة للأمن والأمان والطمأنينة خاصة وهي المجتمعة بكل أطيافها فى عروس جنوبنا الحبيب مدينة سبها التي عانت طيلة سنوات وفقدت خيرة أبنائها ومن كل القبائل والمكونات على يد عصابات التمرد والإجرام .

وفى هذا الصدد ، نستنكر ونرفض نحن الموقعون على هذا البيان وبشدة ، البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم أمس السبت بعنوان ( المجلس الرئاسي يدين القصف بالصواريخ على طائرة مدنية تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج فى طرابلس ) .

إن هذا البيان الكاذب الصادر عن المجلس الرئاسي احتوى مغالطات ومعلومات غير صحيحة تصل إلى درجة الإدلاء بمعلومات كاذبة على المواطنين بهدف تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة والفوضى ، فلقد ادعى عنوان البيان بأن القصف التحذيري للقوات المسلحة الذي تم خارج الحقل قد كان موجهاً للطائرة المدنية كما ادعى متن ذات البيان بأن القصف تسبب فى أضرار مادية بالبنية التحتية للحقل وهو الأمر الذي نفاه ” علي كنّه آمر المنطقة العسكرية سبها التابع للمجلس الرئاسي” بنفسه فى تصريحات متلفزة مؤكداً بأنه كان على متن هذه الطائرة .

لقد أخفى بيان المجلس الرئاسي حقيقة وجود السيد كنّه على متن هذه الطائرة ووقوع الضربة التحذيرية فى منطقة ترابية تبعد مئات الأمتار عن أرض المطار واقتصر بيان المجلس على عبارات الإستعطاف الإنسانية وتوظيفها لاستدعاء التدخل الخارجي الذي فرضه على الليبيين وذلك لعرقلة عمل القوات المسلحة ضد فلول المعارضة والإرهاب .

كما إننا نعتبر رسالة مندوب هذا المجلس لمجلس الأمن والتي تمت بشكل فوري وعاجل ليست سوى دلالة على نية مبيتة غير سليمة تدل على انتقائية واضحة ومخجلة فى الوقت الذي تعرض فيه مطار معيتيقة الدولي عشرات المرات خلال العامين الماضيين للقصف الصاروخي المدمر وراح ضحيته مواطنون يقطنون بجواره وموظفون بالمطار وبشركات الخطوط إضافة للخسائر المادية الكبيرة التي أصابت النواقل الوطنية وسببت الشلل لحركة سكان العاصمة وقيدت حريتهم فى التنقل دون أن نرى أي تحركات أو رسائل مشابهة ضد هذه المليشيات التي تسببت بالقصف والحرب على المطار .

إنه لمن المؤسف أن يقدم أبنائنا أرواحهم وأجسادهم وأطرافهم فداءً لأهلهم فى جنوبنا الحبيب حيث اختلط الدم الليبي بكامل فسيفساء ليبيا ضد عصابات التطرف والإرتزاق بينما يُمعن هذا المجلس الرئاسي فى إصدار بيانات تضليلية وقرارات عشوائية غير مدروسة هدفها خلط الأوراق والفتنة وتمزيق النسيج الإجتماعي تنفيذاً لأجندة باتت مفضوحة وهو الذي لم يحرك ساكناً طيلة سنوات مضت لمايعانيه الجنوب وأهله وليست الإعترافات المصورة لقادة المعارضة التشادية المسلحة المقبوض عليهم فى تشاد عن الأطراف المتورطة فى دعمهم وتمويلهم وتسليحهم ببعيدة عن هذه الأجندة .

وفى هذا الصدد فإننا ندعو أيضاً كافة شركات النقل الجوي للتقيد بالبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة عن حظر الطيران فى أجواء الجنوب باعتباره منطقة عمليات مغلقة ونطالبها بتحييد نفسها ومقدراتها وهي مقدرات كل الليبيين عن العبث وخلط الأوراق الذي يمارسه المجلس الرئاسي ورئيسه من خلال قراراته المنفردة وهي التي ليست محل إجماع داخل المجلس نفسه أو حتى لدى غالبية الأطراف الفاعلة على الأرض وخاصة فى العاصمة طرابلس التي فشل حتى أن الآن هذا المجلس ووزارة داخليته فى تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها فيها بعد إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له الشهر الماضي برعاية قبائل ورفلة وباركته بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا والمجتمع الدولي .

ختاماً .. وإذ نقر نحن الموقعون أدناه كل ما ورد أعلاه فى هذا البيان ، فإننا نعتبره بلاغاً مفتوحاً مقدماً للسيد النائب العام والسيد مدير مكتب التحقيقات التابع له ، للوقوف على أسباب هذا التعنت والعرقلة التي يمارسها المجلس الرئاسي ورئيسه فائز مصطفى السراج شخصياً فى عمل أناني مشبوه لا يصب إلا فى خانة خدمة العصابات الدخيلة على البلاد وبشكل لا لبس فيه .

كما نطالب عدالتكم بوضع الحقيقة أمام الشعب الليبي وذلك بالإشارة إلى قوائم العقوبات والملاحقة الصادرة عنكم يوم 3 يناير 2019 والتي تضمنت أسماء ليبية وأخرى من عصابات المعارضة المتمردة قد وردت أيضاً فى إعترافات المقبوض عليهم داخل أراضي تشاد وعلاقة هذه العصابات بأطراف ليبية تمدها بالمال والسلاح مع ضرورة إعلان مصادر هذا المال فى الوقت الذي يكابد فيه شعبنا ضنك العيش .

كما نطالب عدالتكم بالكشف عن نتائج التحقيق مع وزير دفاع المعارضة التشادية الذي أعلنتم بنفسكم نبأ القبض عليه بالعاصمة طرابلس فى ذات التاريخ أعلاه وتبيان سبب تواجده فى العاصمة لليبيين وتوضيح حقيقة مايُتداول عن إرتباطه والعصابات التابعة له بأطراف فيها تعارض اليوم ودون مبرر عملية القوات المسلحة فى جنوبنا الحبيب وتسعى لعرقلتها بكل الطرق .

والله الموفق والمستعان

الموقعون :

1 عارف علي النايض

2 علي محمد يحي الرقيعي

3 ابوبكر محمد ارميلة

4 المبروك سلطان

5 ليلي ابوسيف ياسين

6 محمد مصطفى عريش

7 علي حمودة حسن

8 عصام صالح التاجوري

9 محمد سعد البرغتي

10 عبدالله محمد الربو

11 احمد محمد الفيتوري

12 عبدالسلام ناجي كريم

13 محمد احمد ديرة

14 فوزي محمد الغناي

15 عبدالغني حسن العريبي

16 مرعي عقيلة شويربات

17 محمد مختار الغناي

18 سعاد سلطان

19 نسرين ابوبكر عريبي

20 سليمان ساس الشحومي

21 فرج السائح

22 احمد جحا

23محمد سعد امبارك

24محمد سالم امبارك

25علي احمد الهمالي

26عبدالفتاح محمد البربار

27عبد السلام رجب فلفل

28امال محمد عبدالرحيم الورفلي

29خالد ادرنبة

30عمران عاشور زويد

31وائل بركة

32عبدالرحيم الجنجان

33طارق محمد الكيش

34 الضاوي المنتصر

36 علي ابوقرين

37 امال جلول

38 محمد الطاهر ابركنيشة

39 محمد توفيق غنيم

40 وليد العربي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية