هديه: المجربي لا يعبر عن إرادة الليبيين أو السلطات العليا

انتقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان زايد هديه مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي معتبرا أنه لا يعبر عن إرادة السلطات العليا في البلاد ولا عن إرادة الشعب الليبي.

وقال هديه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المجربي يعبر عما يريده فائز السراج في شخصة ولا يعبر حتى عن المجلس الرئاسي المقترح “لأنه كلام خطير وسيسأل عنه يوما ما” وحينها لن ينفعه هذا الخطاب المدفوع بثمن بقاءه في نيويورك.

وأوضح هديه أن المدة القانونية للمجربي انتهت منذ فترة ماضية ولكن فضل الاستمرار والعيش في نيويورك على العودة لليبيا والشعور بمعاناتها وخاصة أهالي الجنوب، مضيفا لا يمكن أن نقبل أو نسمح بهذا الكلام من شخص دبلوماسي يمثل الدوله الليبية في الامم المتحدة، وللأسف بدل من ان يكون مدافع عن سيادة بلاده من التدخلات الأجنبية ووجود المرتزقة في الجنوب الليبي، أصبح اداة لمحاربة الجيش وإسقاطه ولا يعلم بأن هناك دول موجودة في مجلس الامن وتعرف كل ما يحدث ويدور في الجنوب الليبي.

وأشار هديه إلى أن كل ما يحدث سببه الشرعية الدولية المفروضة والتي اعطيت للسراج وليس للمجلس الرئاسي المقترح مضيفا “لن نسمح باستمرار هؤلاء لتمثيل ليبيا كما نطالب من الدول الاخرى ألا تعتد بإجراءات مستقبليه من طرف واحد والمقصود بهذا المجلس الرئاسي الغير دستوري وخارجيته وخاصة في البعثات الخارجية التى من المفترض ان تمثل كل الليبيين وليس تيارات او اطراف سياسية بعينها”.

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