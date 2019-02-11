أعضاء من مجلس النواب يناقشون مع السفير البريطاني خمسة ملفات

اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب، بمقر المجلس في طبرق مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى المدينة لمناقشة خمسة ملفات سياسية وأمنية.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس لجنة التعليم سعد المريمي، وعضو المجلس عن الجنوب محمد تامر والنائب عزالدين قويرب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إنهم ناقشوا مع السفير البريطاني ملفات «الانتخابات والاستفتاء على الدستور ورفع حظر السلاح على الجيش الليبي والعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب والهجرة غير الشرعية في الجنوب».

وأضاف العقوري: «تناولنا مع السفير البريطاني حقيقة الوضع في الجنوب الليبي والدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي من أجل تطهيره من الإرهاب والمتطرفين والتضحيات التي يقدمها من أجل الوطن والشعب الليبي».

وذكر العقوري أن «الاجتماع تناول موضوع إقامة الانتخابات من عدمها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا سيما الأمنية منها، وكذلك موضوع الاستفتاء على الدستور وهل سيلاقي ترحيبًا من الشعب الليبي أم لا». منوهًا إلى «أن الاجتماع وبصفة عامة كان ايجابياً واستمر أكثر من ساعة».

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