يوبام تقيم مائدة مستديرة للعدالة في ليبيا

نظمت البعثة الأوروبية المتكاملة لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها “يوبام – ليبيا” مائدة مستديرة للعدالة والمباحث الجنائية. وبينت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها نظمت “المائدة المستديرة 14 للعدالة والمباحث الجنائية” بالتعاون مع “مكتب حقوق الانسان ومكتب شؤون المرأة ومكتب حماية الاسرة والطفل بوزارة الداخلية الليبية ومكتب التعاون الدولي بوزارة العدل” مشيرا إلى مشاركة سيدتان برتبة مقدم في فعاليات المائدة.

وقرر الاتحاد الأوروبي ديسمبر الماضي تفعيل دور (يوبام – ليبيا) لتصبح مهمته مدنية وأمنية وعسكرية متكاملة بعدما اعتمد المجلس الأوروبي قراراً بالخصوص.وينص قرار المجلس الأوروبي على تكليف البعثة بتقديم الدعم الفعال للسُلطات الليبية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب. وتم تكليف البعثة حتى الآن بالتخطيط للقيام بمهمة مدنية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السُلطات الليبية مستقبلاً.

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