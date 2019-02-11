شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الإثنين أن «القوات المسلحة نجحت في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي» وأكدت «استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه.. مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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