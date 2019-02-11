عذبوه وقتلوه وألقوا بجثته في مكب للنفايات.. مأساة شاب في درنة

أكد مصدر مطلع العثور على جثة شاب ملقاة في القمامة بمدينة درنة بعد اختطافه يوم الاثنين الماضي على يد مسلحين. وقال المصدر إن الشاب القتيل ” محمد ونيس باطاو ” عثر على جثته بعد يوم واحد من اختطافه بالقرب من محل إقامته مع والديه حيث أنه ابنهم الوحيد موضحا أن الجناة منعوا إقامة خيمة عزاء للقتيل الذي ظهرت على جثته علامات ضرب وتعذيب.

وأشار المصدر إلى أنه تم اليوم الاثنين إقامة خيمة عزاء للقتيل إلا أنه تم إحراقها على يد مجموعة مسلحة فتصاعدت ألسنة النيران الامر الذي أصاب الأهالي بالذعر ففروا تاركين أبواب منازلهم مفتوحه. وأوضح المصدر أن القتيل ليس من المتطرفين أو أرباب السوابق ويتمتع بسيرة حسنة كما أن علاقته كانت جيدة بالجيش الليبي منذ دخوله درنة يونيو الماضي موضحا أن محمد ونيس باطاو من سكان مدينة درنة، خريج جامعة عمر المختار قسم اللغة الفرنسية، من مواليد 1995 .

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