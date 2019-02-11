وقفة احتجاجية لحراك معيدي وأوائل الجامعات أمام مقر المجلس الرئاسي

نظم حراك معيدي وأوائل الجامعات، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة في العاصمة طرابلس، لمطالبة وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بالاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة، حاملين لافتات مدون عليها عدة شعارات تطالب بعدد من الحقوق.

وقال المعيد محمد حسام، أحد منظمي الحراك لـ«بوابة الوسط» إنه من ضمن الشروط التي يطالب بها المحتجون «تخصيص قرار إيفاد جديد خاص بالمعيدين والأوائل وإصدار التفويضات المالية لهم في أسرع وقت وعدم دمج المرشحين من الجهات الأخرى معهم في نفس القرار».

وأضاف حسام أنهم يطالبون أيضًا وزارة التعليم بـ«مخاطبة رؤساء الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا بعدم محاسبة المعيدين الذين تجاوزت مدة عملهم المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الدولة الليبية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الدولة، ما أدى إلى عدم الحصول على الدرجة العلمية التالية، وتعجيل إجراءات إيفادهم للدراسة بالخارج واستثنائهم من شرط العمر الذي نصت عليها قرارات وزارة التعليم».

وأوضح المعيد عبدالعظيم اسكيب لـ«بوابة الوسط» أن من ضمن الحقوق التي يطالبون بها «الإيفاء بكافة الإلتزامات المالية الخاصة بمرتبات المعيدين الذين لم يتقاضوها منذ سنوات، والنظر في علاوة المعيدين المتوقفة منذ سنوات وتسوية أوضاعهم المالية على وجه السرعة، والبت في قرار رفع المرتبات والتأمين الطبي أسوة بشرائح المجتمع الأخرى الذين تم رفع مرتباتهم».

ودعا المشاركون في الوقفة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إلى استئناف إصدار التفويضات المالية الموقوفة بشكل عاجل لمَن صدر بحقهم قرارات إيفاد بالسابق، وذلك لاستئناف برنامج الدراسات العليا بالخارج، لرفع المعاناة عن المعيدين الذين تجاوزوا مدة العقد دون تنفيذ قرارات إيفادهم، رغم استيفائهم كافة الشروط، وذلك للظروف القاهرة التي أدت إلى إيقاف التفويضات المالية منذ العام 2015.

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