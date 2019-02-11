المشري يختتم زيارته للولايات المتحدة بهذا اللقاء

اختتم رئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفد المرافق له اليوم الاثنين، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء رئيس وزراء ماليزيا السابق ورئيس حزب “عدالة الشعب” الفائز بالانتخابات الماليزية، أنور أبراهيم. وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المعهد العالمي للفكر الإسلامي في ولاية فرجينيا بحث الأزمة في ليبيا وكيفية الاستفادة من تجربة النهضة الماليزية وسبل التعاون بين البلدين من أجل تطوير ليبيا وتحقيق النهضة فيها.

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