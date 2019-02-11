أعضاء بمجلس الدولة يلتقون وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر

التقى أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، اليوم الإثنين، وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أنّ اللقاء بحث سير عمل اللجنة داخل ليبيا، والوقوف على أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه اللجنة في تأديتها أعمالها.

وفي وقت سابق اليوم استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطويره.

وأعرب السراج عن تطلعه للاستفادة من إمكانات وخبرة الصليب الأحمر في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحروب والصراعات، مجددًا تأكيده على ما كان قد تناوله مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء استقباله له في فبراير من العام الماضي من حرص الجانب الليبي على توسيع مجالات التعاون لتشمل العديد من المؤسسات مثل الصحة والشؤون الاجتماعية.

أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يلتقون وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يلتقون وفدًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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