انطلاق قافلة من بنغازي تضم 100 شاحنة سلع مجانية لمدن الجنوب

انطلقت ظهر اليوم الإثنين من مدينة بنغازي قافلة سلع تموينية مكونة من 100 شاحنة نحو مناطق الجنوب الليبي التي تعاني شحاً فى الإمدادات الغذائية الأساسية منذ فترة طويلة .

وتعتبر هذه القافلة محملة بجميع أنواع السلع التموينية المدعومة، وقد تم تجهيزها بتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، بعد إتمام الإجراءات التي تضمن توزيعها ووصولها لمستحقيها بالمجان.

كما أن أجزاء واسعة من المنطقة الآن، قد أصبحت آمنة الأمر الذي يحتّم على الحكومة المؤقتة أداء واجبها بقدر الإمكان والمستطاع في توفير الخدمات لليبيين أينما وجدوا وذلك نظراً للتضييق المفروض عليها من طرابلس.

