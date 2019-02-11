البحث الجنائي بنغازي يضبط مصري يبيع عملة برازيلية مسحوبة من التعامل

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الإدارة العامة البحث الجنائي بنغازي، اليوم الاثنين، من ضبط شخص مصري يقوم ببيع عملة برازيلية ألغي التعامل بها منذ العام 1994 .

وأوضح مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة وليد العرفي، أن الشخص المصري تم ضبطه في مدينة بنغازي، وفي حوزته عملة مسحوبة من التعامل في جمهورية مصر ويقوم ببيع مبلغ “المليون”، مقابل 500 ألف دينار ليبي.

وقال العرفي إن العملة البرازيلية المسحوبة والممنوعة من التداول داخل الجمهورية المصرية تمت سرقتها في أحداث ثورة يناير من العام 2011.

وأكد العرفي، إحالة المعني والعملة التي ضبطت معه إلى النيابة العامة لإتمام إجراءات التحقيق .

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