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الاولومبي ينتعش بتعادل من مصراتة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ساد التعادل بهدفين لمثلهما على لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الأولومبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بملعب مصراتة  ونجح الأولمبي من أفتتاح التسجيل بواسطة “ابوبكر الحداد” في الدقيقة 6 من الشوط الثاني , قبل ان يعدل اللاعب “احمدالقديري” في الدقيقة 21  للاتحاد المصراتي , ويعزز تقدمه بهدف ثانى عن طريق اللاعب “رويد بن حامد” في الدقيقة 23ليعود صاحب الهدف “ابوبكر الحداد” في الدقيقة 27  ويعدل النتيجة للاولومبي . بهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة لرصيدة , واصبح الاتحاد المصراتي ب7 نقاط من 7 مباريات في الترتيب الثامن , والأولمبي3 نقاط من 7 مباريات في الترتيب الأخير .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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