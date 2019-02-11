الاولومبي ينتعش بتعادل من مصراتة

ساد التعادل بهدفين لمثلهما على لقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الأولومبي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بملعب مصراتة ونجح الأولمبي من أفتتاح التسجيل بواسطة “ابوبكر الحداد” في الدقيقة 6 من الشوط الثاني , قبل ان يعدل اللاعب “احمدالقديري” في الدقيقة 21 للاتحاد المصراتي , ويعزز تقدمه بهدف ثانى عن طريق اللاعب “رويد بن حامد” في الدقيقة 23ليعود صاحب الهدف “ابوبكر الحداد” في الدقيقة 27 ويعدل النتيجة للاولومبي . بهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة لرصيدة , واصبح الاتحاد المصراتي ب7 نقاط من 7 مباريات في الترتيب الثامن , والأولمبي3 نقاط من 7 مباريات في الترتيب الأخير .
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