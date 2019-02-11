دورة تدريبية لإعداد قيادات الصف الثاني للإدارة والقيادة المعاصرة بسبها

تستمر هذه الأيام بمركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال في مدينة سبها، فعاليات الدورة التدريبيبة فى مجال إعداد قيادات الصف الثاني للإدارة والقيادة المعاصرة، والتي تشرف عليها وتنظمها وزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع مركز الشرارة.

وقال مدير التدريب الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، جمعة علي المبروك لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن الدورة التدريبية تستهدف قرابة 60 مشارك من موظفي مكاتب العمل والتأهيل والقطاعات الاخرى بالمنطقة الجدنوبية وتستمر لمدة أسبوع.

وأوضح المبروك أن الدورة تهدف إلى «الرفع من كفاءة الموظفين بمكاتب العمل والقطاعات الأخرى بالمنطقة الجنوبية»، منوها إلى أنها «بداية لحزمة من البرامج التدريبية التي ستقيمها وزارة العمل وفق خطة تدريبية معتمدة ستنفدها مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية وتشمل كافة المجالات والتخصصات بالقطاعات الحكومية».

وأضاف فتحي الترهوني أحد المدربين في الدورة لـ«بوابة الوسط» أن الدورة التدريبي التي تستمر حتى الخميس المقبل تركز على مجالات «الإدارة المعاصرة وكيفية بناء فرق العمل والعمل بروح الفريق وصياغة الأهداف والتفكير من خلال القبعات الست إلى جانب الجودة الكاملة وأثرها فى بناء المؤسسات والاتصال والتواصل الفعال وكيفية التعامل مع الأنماط الصعبة».

يشار إلى أن وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين الورضمي زار فى شهر يناير الماضي مركز الشرارة للتدريب وتطوير الأعمال بسبها من أجل الاطلاع على مرافقه لانطلاق دورات تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي القطاعات العامة والشباب الباحث عن العمل ضمن خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتطوير التي أعدتها للعام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

