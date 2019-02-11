درنة.. انتشال مزيد من الجثث بالمدينة القديمة

يواصل فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة، انتشال الجثث من المدينة القديمة بعد تطهيرها من الجماعات الإرهابية على يد الجيش الوطني.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بصفحتها في “فيسبوك”، إن فريق انتشال الجثث قام صباح الاثنين بانتشال 10 جُثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.

وأضافت الأمانة أن انتشال الجثث جاء بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة، مبينة أنه تم تسليمها إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، على أن يجري دفنها عن طريق الحركة العامة للكشاف والمرشدات درنة .

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