بالفيديو: الجيش الليبي يؤكد سيطرته على حقل الشرارة

نشر ضباط من القوات المسلحة الليبية اليوم الاثنين شريط فيديو يبيّن سيطرة الجيش على حقل الشرارة النفطي ممن سموها المجموعات الباغية التي كانت تسيطر على مقدرات الشعب الليبي.

وأظهر الفيديو مجموعة من القيادات العسكرية من مختلف الألوية الوحدات من أمام البوابة الرئيسية للحقل، أين أكدت كلها على استعدادها لمواصلة المعركة من أجل تطهير كل الأرض الليبية من مختلف مناطقها.

وذكر بعض القادة أنهم سيواصلون حربهم ضد جماعة الإخوان وكل من والاها ويدعمها، كما وجهوا رسالة إلى فائز السراج بأنهم على استعداد للقيامن بدورهم من أجل حماية البلاد.

المقدم كولان الشريف امر سرية الثالثة التابعة للواء 12 مجحفل Posted by Mohamed Lifares on Monday, February 11, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

