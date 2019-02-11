القوات المسلحة بالكفرة تفتتح النقطة الحدودية (2.2) وتضبط 5 متسللين

تمكنت دورية تابعة لكتيبة سبل السلام، أثناء جولة إستطلاعية عند السد الترابي المقام حول مدينة الكفــرة، من ضبط 5 أشخاص هجرة غير شرعية ممن يحملون الجنسية السودانية.

وبحسب ما أوضحت سبل السلام عبر حسابها الرسمي على شبكة الفيسبوك، ان الأشخاص الخمسة قد تسللوا عبر السد و كانت في انتظارهم على الطريق العام سيارة نوع (مازدة زوم) لتقوم بتهريبهم إلى إحدى المدن الواقعة في الشمال الليبي.

مشيرة إلى انه تم تسليمهم إلى جهاز الهجرة الغير شرعية بالكفـــرة، كجهة ذات اختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

في ذات السياق، قامت منطقة الكفرة العسكرية، بإعادة افتتاح النقطة الحدودية السطـع (2 . 2)، الواقعة جنوبي مدينة الكفرة، بعد الانتهاء من تجهيزها.

مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، أوضح، ان آمر منطقة الكفرة العسكرية، العميد – بلقاسم الأبعج – قام بتكليف مفرزة مجهزة تابعة للمنطقة العسكرية للتمركز بها، لغرض مراقبة الحدود وتأمين الـسـد من المهربين والعصابات الإجرامية المارقة.

يذكر، ان عودة القوات المسلحة الليبية، للتمركز في نقطة السطـع الحدودية (2 . 2) جاء بعد فترة غياب دامت حوالي 7 سنوات تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

