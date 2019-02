«الهلال الأحمر الليبي» يُواصل انتشال المزيد من الجثث بالمدينة القديمة

المتوسط:

قام فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع درنة، بانتشال الجثث من المدينة القديمة بعد تطهيرها من الجماعات الإرهابية على يد الجيش الوطني.

وأفادت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بأن فريق انتشال الجثث قام بانتشال 10 جُثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.

وأشارت الأمانة، إلى أن انتشال الجثث جاء بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة، موضحة أنه تم تسليمها إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، على أن يجري دفنها عن طريق الحركة العامة للكشاف والمرشدات درنة.

