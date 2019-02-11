المبعوث الأممي إلى ليبيا: اهتمام تونس بالوضع في ليبيا مشروع

قال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، إن اهتمام الجمهورية التونسية بالوضع الأمني والسياسي في ليبيا مشروع.

وأشاد سلامة خلال تصريحات إعلامية، في الدورة الثانية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في أديس بابا، بالدور التونسي في معالجة الأزمة الليبية ومساعيها، للدفع باتجاه إيجاد حل يرضي كل الفرقاء الليبيين.

وأكد المبعوث الأممي، أن علاقات التعاون والتشاور قائمة بين البعثة الأممية، ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى أنها متواصلة منذ تعيينه رئيسا للبعثة.

ولفت سلامة إلى أنه سيرافق الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، في زيارته إلى رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، للتعبير عن اهتمام الأمين العام بالدور التونسي خصوصا، ودور دول الجوار عموما، في مساعيها لإيجاد حل للمشكل الليبي.

وأوضح المبعوث الأممي، أن الأمين العام للأمم المتحدة، يفكر في قبول الدعوة لحضور القمة العربية، التي ستحتضنها تونس أواخر شهر مارس المقبل.

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