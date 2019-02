المتوسط:

أفادت شعبة الإعلام الحربي، بأن مقاتلات سلاح الجو شنت ثلاث غارات على تجمعات للعناصر التشادية المتطرفة قرب منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنها أطلقت عملية عسكرية في الجنوب تهدف إلى حماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الارهابيين سواء من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي والعصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع أنواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب وتعمل مع دولا أجنبية على تغيير طبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية.

The post «سلاح الجو» يشن ثلاث غارات على تجمعات للعناصر التشادية قرب منطقة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية