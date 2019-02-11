نواب يبحثون مع السفير البريطاني الانتخابات والاستفتاء على الدستور

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن اجتماعا جمع عددا من النواب بالسفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، بحث عدة قضايا من بينها الانتخابات، والاستفتاء على الدستور، ورفع حظر السلاح على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضح العقوري، أن الاجتماع تناول موضوع إقامة الانتخابات من عدمها، في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما الأمنية منها، إضافة إلى موضوع الاستفتاء على الدستور، الذي نوقشت ردود أفعال الشارع الليبي حوله.

وأضاف العقوري أن الاجتماع بحث أيضا العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، على رئيس مجلس النواب، والهجرة غير الشرعية في الجنوب الليبي.

وبين العقوري أن النقاش تركز الوضع على الدور الذي تقوم به قوات حفتر، من أجل تطهيره من الإرهاب والمتطرفين، إضافة إلى شرح التضحيات، التي يقدمها من أجل الوطن والشعب الليبي، حسب قوله.

وحضر الاجتماع إضافة إلى رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، رئيس لجنة التعليم سعد المريمي، والنائب عن الجنوب محمد تامر، والنائب عزالدين قويرب.

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