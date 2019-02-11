موالون لحفتر من الطوارق يدخلون حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا

دخلت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، إلى حقل الشرارة النفطي، القريب من مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

ودخلت هذه القوات إلى الحقل بقيادة المقدم أغلس التارقي، إلى الحقل، عقب خروج مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني منه، كانوا مكلفين بحراسته، دون قتال.

وجاءت عملية التسليم والاستلام، لأكبر حقل نفطي في ليبيا، شريطة تجنيب مدينة أوباري أية اشتباكات بين قوات موالية للواء المتقاعد وآخرين تابعين لحكومة الوفاق.

وقالت مصادر من أوباري جنوب غرب ليبيا، إن القوات تأمين الحقل هي من الطوارق ولن يسمح بدخول مسلحين آخرين من خارج أوباري إليه، على أن ترقع المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة المفروضة على الشرارة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في كانون الأول ديسمبر العام الماضي حالة القوة القاهرة على العمليات في ​حقل الشرارة النفطي​، مؤكدة عدم استئناف الإنتاج إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وأضافت المصادر، أن خطوة تجنيب أوباري الحرب أو دخول قوات من غير الطوراق، لاقت ترحيب آمر المنطقة العسكرية سبها، التباع لحكومة الوفاق الفريق علي كنه.

وفي سياق قريب، سقط خمسة قتلى وأكثر من عشرة جرحى من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عقب وقوعهم في كمين نصبه لهم مسلحون من التبو، في المناطق الصحراوية الواقعة بين مدينة مرزق ومنطقة غدوة جنوب غرب ليبيا.

وأكد مصدر عسكري من مرزق، أن الكمين وقعت فيه دورية مكونة من خمس سيارات تابعة للواء المتقاعد، كانت تستطلع قوات التبو على مشارف المدينة.

وفي غضون ذلك قصفت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر أطراف مدينة مرزق، عشوائيا، دون تسجيل قتلى أو إصابات في صفوف المدنيين.

القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي وتؤكد استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه .. مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة ..قوت الشعب الليبي ورزقهم وعرضهم أمانة في أعناقنا ..#شعبة_الاعلام_الحربى Posted by ‎شعبة الاعلام الحربى‎ on Monday, February 11, 2019

القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة النفطي وتؤكد استتباب الأمن بداخله وفي كامل محيطه .. مع توافد العديد من وحدات القوات المسلحة على المنطقة ..قوت الشعب الليبي ورزقهم وعرضهم أمانة في أعناقنا ..#شعبة_الاعلام_الحربى

عربي21

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