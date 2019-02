المتوسط:

أفادت غرفة عمليات الكرامة بأنَّ القوات المسلحة استكملت بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة بكامل منشآتة الرئيسية، وذلك وفقًا لما أفادت به صفحة المتحدث باسم الجيش الليبي العميد، أحمد المسماري.

وأشارت غرفة عمليات الكرامة، إلى أنَّ سيطرة القوات المسلحة على حقل الشرارة جاءت سلميًا دون أي اشتباك، وتقوم الآن بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل.

