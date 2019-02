المتوسط:

التقي اليوم في مدينة مصراتة سفير الاتحاد الأوروبي وسفير المملكة الهولندي نواب مدينة مصراتة، إذ تمحور النقاش حول التطورات العسكرية في الجنوب، و كيفية التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأكد نواب المدينة، على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة حتى نتجنب اندلاع أي مواجهات عسكرية في الجنوب، كما أكد النواب أن أي عمل عسكري يستهدف عاصمة البلاد سيطيح بحالة السلم الهش، ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر.

وأبدى النواب استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية السياسية في ليبيا من قبل الدول الأوربية، الذي نتج عنه بوابة بعرض 2000 كيلومترا للهجرة غير الشرعية، إذا فـ الحل الأول لوقف هذه الهجرة التي تعاني منها أوربا هو الاستقرار السياسي في ليبيا.

وأبدى السفير الهولندي اهتماما حقيقيا لبرامج الشراكة الاقتصادية، لما لها من دور في توفير فرص العمل وإطلاق عجلة الاقتصادي.

وشارك في هذه اللقاء، نواب المدينة أبو القاسم قزيط ومحمد الرعيض وسليمان الفقية ومحمد التائب وعائشة قليوان.

The post تفاصيل اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي مع نواب مدينة مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية