قمة أفريقيا تدعو لـ”مؤتمر وانتخابات” بليبيا

دعا الاتحاد الأفريقي في البيان الختامي لقمته التي عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، إلى العمل على حل الأزمة الليبية عبر عقد مؤتمر دولي مطلع يوليو، وطالب بعقد انتخابات في أكتوبر المقبل.

وذكر البيان أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، بمهمة الإعداد لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو يجتمع فيه الليبيون بهدف تحقيق مصالحة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وطالب البيان، بحسب وكالة “ا ف ب”، من المفوضية الإفريقية العمل مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أكتوبر 2019.

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حضرا جانبا من القمة.

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