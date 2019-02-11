اخبار ليبيا الان

الاتحاد الإفريقي يدعو لتنظيم انتخابات في ليبيا وعقد مؤتمر للمصالحة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في مبادرة منه لأجل إيجاد مخرج للأزمة الليبية، دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم انتخابات في ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول. كما كلف رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي بحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي في أديس بابا في يوليو/ تموز حول المصالحة في هذا البلد الذي مزقه الاقتتال الداخلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك