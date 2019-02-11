الاتحاد الإفريقي يدعو لتنظيم انتخابات في ليبيا وعقد مؤتمر للمصالحة

في مبادرة منه لأجل إيجاد مخرج للأزمة الليبية، دعا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم انتخابات في ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول. كما كلف رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي بحشد الدعم لعقد مؤتمر دولي في أديس بابا في يوليو/ تموز حول المصالحة في هذا البلد الذي مزقه الاقتتال الداخلي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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