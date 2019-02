الجيش يفتتح نقطة حدودية جنوب الكفرة

المتوسط:

قامت منطقة الكفرة العسكرية، بإعادة افتتاح النقطة الحدودية السطـع «2 . 2»، الواقعة جنوبي مدينة الكفرة، بعد الانتهاء من تجهيزها.

وأفاد مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، بأنَّ آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد، بلقاسم الأبعج، قام بتكليف مفرزة مجهزة تابعة للمنطقة العسكرية للتمركز بها، لغرض مراقبة الحدود وتأمين الـسـد من المهربين والعصابات الإجرامية المارقة.

يُشار إلى عودة القوات المسلحة الليبية، للتمركز في نقطة السطـع الحدودية (2 . 2) جاء بعد فترة غياب دامت فترة طويلة.

