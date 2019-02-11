سفير بريطانيا يبلغ النواب رفض بلاده للإنتخابات الرئاسية وقبول البرلمانية فقط مع بقاء الرئاسي

ليبيا – كشف النائب عزالدين قويرب عن تفاصيل زيارة السفير البريطاني ” فرانك بيكر ” الإثنين إلى طبرق وإجتماعه مع بعض النواب مؤكداً بأنه تمت بناءً على طلب السفير ورغبته بمقابلة أعضاء من المجلس .

وقال قويرب فى تصريح تابعته المرصد عبر قناة ليبيا بانوراما بأن اللقاء تركز حول فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية فقط دون الرئاسية كأهم المخرجات التي سيتمخض عنها المؤتمر الوطني الجامع المرتقب .

ونقل قويرب عن السفير البريطاني قوله بأن ذلك يجب أن يتم من أجل تجديد شرعية برلمان الدولة ، وأضاف : ” حسب مافهمت شخصياً من خلال اللقاء بأن البعثة إستطاعت أن تحشد حتى الان أصوات ثمان دول مؤثرة في المشهد الليبي من أجل الدفع في هذا الاتجاه وضمنت إتفاقها إرضاءً لأصوات آلاف من الليبيين المطالبين بالانتخابات “.

وأكد قويرب بأنه وعلى مايبدوا لن يكون للبرلمان القادم حسب المخطط المطروح أي دور على مستوى اختيار سلطة تنفيذية موحدة بل مطلوب منه فقط رعاية العملية الدستورية الانتقالية تجسيداً لما يقول السفير بأنه رغبة الليبيين في إجراء تغيير على مستوى السلطة التشريعية واستمرار المجلس الرئاسي الحالي محتفظا بصفة وصلاحياته الرئاسية إلى حين الوصول لدستور دائم للبلاد وإجراء الانتخابات الدائمة حسب ما سيقضي به الدستور الدائم .

المرصد – متابعات

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