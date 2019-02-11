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خاص | كارافيلي أجرى الإثنين زيارة قصيرة غير معلنة للعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا -وصل صباح أمس الإثنين وفد رفيع المستوى من جهاز المخابرات الإيطالية الخارجية على متن طائرة خاصة فى زيارة غير معلنة إلى العاصمة طرابلس تمت بدعوة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق .

وأكد مصدر مخابراتي ليبي مسؤول فى حديث لـ المرصد مفضلاً عدم إعلان هويته بأن الوفد كان برئاسة نائب رئيس المخابرات الإيطالية الخارجية  ” جيوفاني كارافيلي ” وقد توجه للقاء مسؤولين بالمجلس الرئاسي يُرجح بأن رئيس الرئاسي فائز السراج كان من يينهم .

وأضاف بأن زيارة الوفد الإيطالي إلى طرابلس قادماً من روما كانت قصيرة ومقتضبة حيث وصل إلى مطار معيتيقة على تمام الساعة 9 صباحاً وغادر بعد إجتماعاته على تمام الساعة 2 ظهراً وكان يضم عدداً من مسؤولي الجهاز الإيطالي إضافة لـ ” كارافيلي ” .

وأشار المسؤول إلى عدم معرفته فحوى الإجتماعات أو أسباب هذه الزيارة السريعة والقصيرة ، غير أنها تأتي فى ظل أوضاع متوترة فى الجنوب وتدهور العلاقات مع روما وباريس حيث نشطت الأخيرة خلال الاسابيع الماضية فى شمال تشاد لجانب الحكومة التشادية فى التصدي لفلول المعارضة الفارة من ليبيا  .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لو عندنا جاهليه محترمه في ايطاليا لم تتجراء ايطاليا للتدخل السافر في امور ليبيا الداخليه. لذينا متجنسين صياع و عواطليه و مخانب لا تتشرف ليبيا و لا الليبيين بهم. زي العرص الذيوث العميل المزدوج سمسار عاهرات ايطاليا قدور و السراق فرخ الحرام محمد الهوني . بينما تجد الجاليات المصريه و الجزائريه في اغلب دول العالم جاليات مؤثره و فاعله و محترمه و صوتها مسموع في تلك المجتمعات لانهم ليسوا خونه و مخانب. و تتشرف بهم اوطانهم.

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  • تكملة الخبر :

    الزيارة تأتي في ظل الخيانة والعمالة التي ينفذها أعضاء مجلس الصخيرات ضد إرادة غالبية الشعب الليبي الذي يطالب بإزاحتهم عن السلطة وعقد إنتخابات برلمانية ورئاسية جديدة لإنقاذ البلاد من هؤلاء الشراذم الذين عاثوا في الأرض فسادا ونهبا وتجويعا وإفقارا لأهل البلاد

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    • يريدون ابعاد الجيش والشرطة . وسرق كل مقدرات الشعب الليبي….. كفانا ضحكا ولعبا راني في قرن ٢١ ياكمشة زوامل انتم وشركاتكم وعملائكم.

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