سيطرة الجيش تتواصل

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تحرك بخطى ثابتة وسيطرة بأقل الإمكانيات، فعمليات الجيش في الجنوب حققت انتصارات كبيرة -في فترة قصيرة- آخرها سيطرته الكاملة على بوابة أم الأرانب حسب ما أعلنت عنه الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة حيث ذكرت أنها تمكنت من دحر قوات المرتزقة التشادية من المنطقة .

تقدم كبير وقضاء على إرهابيين ونشر الأمن في بعض المدن والمناطق المحررة الذي افتقدت الأمن لسنين يدل على أن عملية تطهير الجنوب وانقاذ مدنه واجتثاث الإرهاب منه والقضاء على عصابات المرتزقة والجريمة المنظمة سائرة حسب ما هو مخطط له وما دعم أهالي الجنوب لهذه العمليات إلا بعد أن غاب عنهم الأمن والآمان لسنوات.

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