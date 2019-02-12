“الأم مبروكة” مثال للجد والمثابرة

تقرير|218

أقامت منارة نور القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه حفل تكريم لعدد من حافظات كتاب الله في مدينة سبها .

تميّزت فقرات الحفل وأعطت دافعًا قويًا لمن يُريد أن يعرف معنى الإصرار والمثابرة، فإحدى المُكرمّات سيدة في السبعين من العمر هي “مبروكة دبوب”،إمرأة مكافحة -من بلدة أدري بوادي الشاطيء- أثبتت أن العمر ليس عائقا لتحقيق ما تحلم به، وكانت مثالاً للمرأة الصبور التي نالت جائزتها بعد القراءة والكتابة التي استمرت فيها الأُم مبروكة دبوب مند 2006 بعد أن ربّت وكبّرت أبناءها.

تستمر الحكايات الملهمة في ليبيا منذ سنوات وتحاول أن تقول لمن يصنع العقبات أو يتحجّج بها، أن لا سقف لطموح الإنسان، وما حكاية الأُمّ مبروكة دبّوب، إلا جُزءًا يسيراً من العطاء والمثابرة على تحقيق ما يأمل المرء أن يراه حقيقة على أرض الواقع.

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