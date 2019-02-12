إشهار مؤسسة أهلية لتطوير غات

شهد بيت الضيافة في غات احتفالية فعاليات المدينة بإشهار المؤسّسة الأهليّة لتنمية وتطويرالمدينة .

تصدر الحفل جلسة تعريفية بالمؤسسة الوليدة، أهدافها، خططها المستقبلية، وإمكانية مساهمتها في توعية المجتمع.

وأكد المشاركون في الاحتفالية وتأسيس الجمعية -من نشطاء المجتمع المدني- على أن (المساهمة في بناء أجيال مثقفة وواعية بالمجريات التي تطرأُ على المشهد العام في ليبيا، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة البشرية منها والمكانية ) ، هي أبرز أهداف المؤسسة التي تتطلع إلى أن يكون لها دور إيجابي لا يقتصر على النّدوات والجلسات الحوارية فقط بل يتعداها إلى الفعل والنزول إلى أرض العمل والواقع بوضع الحلول الناجعة للمتختنقات والأزمات بالمنطقة.

وأضاف القيمون على المؤسسة الأهلية أن نشاطهم لن يقتصر على النّدوات والجلسات الحوارية فقط بل سيتعداها إلى الفعل والنزول إلى أرض العمل والواقع.

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