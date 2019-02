انتخاب ليبية الأصل «فريدة العباني» لرئاسة حزب المبادرة النسوية السويدي

انتخب حزب المبادرة النسوية السوديدي الشابة ليبية الأصل فريدة العباني رئيسة للحزب خلفاً لرئيسته السابقة جودرون شيمان، التي قادت الحزب عدة سنوات، دون أن تتمكن من إدخال حزبها الى البرلمان السويدي.

واختار الحزب المواطنة السويدية فريدة العباني لقيادة الحزب رفقة القيادية غيتا نابوي، في انتخابات أجراها حزب المبادرة النسوية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمدينة سوندسفال في مدينة سوندسفال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة الكومبس السويدية عن العباني ذات الـ30 عاما قولها في تصريحات صحفية إنها سعيدة وفخورة جداً بقيادة الحزب إلى جانب زميلتها غيتا نابوي.

وتقطن العباني في السويد بعد وصولها من ليبيا وهي في عمر 3 سنوات حيث تعيش الآن في العاصمة ستوكهولم.

يُشار أن حزب المبادرة النسوية السويدي هو حزب سياسي نسوي نشأ من جماعة ضغط «لوبي» كانت تحمل نفس الأسم عام 2005.

وحصد الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2014 5.3% من الأصوات وتحصل على مقعد في البرلمان الأوروبي لتصبح بذلك المرة الأولى التي يتحصل فيها حزب نسوي بحت على مقعد في البرلمان الأوروبي.

