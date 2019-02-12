توقعات حالة الطقس والبحر اليوم الثلاثاء 12 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد ان تشهد الاجواء في ليبيا اليوم الثلاثاء تعمق الهواء القطبي على مناطق الشمال الغربي وانخفاض ملحوظ للحرارة فيما تشهد مناطق الخليج والشمال الشرقي اجواء مستقرة مع تحذيرات من موجة برد متوقعة تبدأ مساء اليوم او الاربعاء.

وفيما يلي التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019:

يشهد طقس مناطق الساحل الغربي من راس جدير إلى مصراتة ترهونة بن وليد سهل الجفارة الجبل الغربي تعمق الهواء القطبي البارد نحو هذه المناطق يوم الغد الثلاثاء يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بهذا اليوم بالاخص على مرتفعات الجبل الغربي بحيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين 12 إلى 14 درجة ولاتتجاوز 9 درجات على مرتفعات الجبل الغربي مع سماء مغيمة ترافها هطول امطار متفرقة مابين خفيفة إلى متوسطة وقد تكون جيدة على بعض هذه المناطق الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

ويخيم على طقس مناطق الخليج اجواء مستقرة نسبيا ويبدا تسرب الهواء البارد تدريجيا اخر النهار مع سماء قليلة السحب والرياح غربية معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة وتنخفض تدريجيا في فترة مابعد الظهر بحيث تتراوح مابين 16 إلى 19 درجة.

ويسيطر على طقس مناطق الساحل الشرقي الجبل الاخضر سهل بنغازي اجواء مستقرة نسبيا اليوم الثلاثاء مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح غربية معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 17 إلى 19 درجة ولاتتجاوز 13 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

تحذير من موجة برد متوقعة على هذه المناطق حيث تبدا يوم غدا الاربعاء تعمل على انخفاض حاد جدا في درجات الحرارة مع رياح قوية وهطول امطار غزيرة وتساقط الثلوج على بعض مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة مع سماء صافية ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة وتبدا في الانخفاض على منطقة الحمادة وغدامس بحيث تتراوح درجات الحرارة القصوي مابين 15 إلى 23 درجة.

ويشهد البحر على الساحل الممتد من راس جدير إلى سرت سيكون مضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 امتار وسيكون البحر على الساحل الشرقي والخليج خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ارتفاع الموج يتراوح مابين 1.00 إلى 1.50 متر.

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