المؤقتة ترسل سلعا تموينية لسكان الجنوب الغربي

أرسلت الحكومة المؤقتة 100 شاحنة محملة بالسلع التموينية لتوزيعها بالمجان على سكان بلديات الجنوب الغربي التي تعاني من شح في هذه السلع.

وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة إلى إشراف الوزير إبراهيم بو شناف ووزير الاقتصاد منير عصر وصندوق موازنة الأسعار بالوزارة على عملية تحميل وتأمين وصول هذه السلع.

وأكد البيان أن هذه المواد ستصل إلى مستحقيها في مدن ومناطق الشويرف والشاطئ وسبها وأوباري وغات ومرزق، مشيرا إلى أن هذه السلع تضمنت الدقيق والرز والسكر والطماطم وزيت طهي، على أن يتم توزيعها من خلال الجمعيات الاستهلاكية بالبلديات.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني برا وجوا في العمليات العسكرية لتأمين المنطقة الجنوبية والقضاء على العصابات الإجرامية والإرهابية التي تضم عناصر قادمة من تشاد.

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