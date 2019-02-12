نقابة الصحفيين تعلن اجتماعها المقبل

دعت اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين كافة الصحفيين والإعلاميين الليبيين إلى حضور اجتماعها القادم المزمع عقده يوم السبت بمركز وهبي البوري ببنغازي.

وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة عمر الجطلاوي في منشور على صفحته الشخصية أن الاجتماع سيتركز على اعتماد النظام الأساسي للنقابة مع عرض ومناقشة تقرير رئيس اللجنة التأسيسة للنقابة عن الفترة السابقة.

يشار إلى أن الإعلام والمطبوعات كانت شهدت مرحلة سبات وتكميم خلال فترة حكم القذافي كما أن دور النقابات والروابط المهنية كان محدودا جدا وهو ما انعكس سلبا على أداء مختلف القطاعات في البلاد.

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