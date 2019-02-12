بحث سبل تطوير عمل إدارتي المنافذ وأمن السواحل

التقى وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان داخلية الوفاق في العاصمة طرابلس بحث سير عمل إدارة المنافذ وما يحول دون عمل المنافذ بشكل جيد والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتوفير خدمات أفضل للمسافرين الذاهين والقادمين عبر منفذي رأس اجدير وذهيبة.

وشهد اللقاء أيضا مناقشة واقع حال الإدارة العامة لأمن السواحل وما تواجهه من صعوبات وآخر مستجدات الدورات التدريبية المخصصة لرفع كفاءة وقدرات منتسبي هذه الإدارة، فيما شدد الشيباني على وجوب بذل المزيد من الجهود وتحقيق التنسيق بين الإدارات لتوفير الخدمة للمواطن.

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