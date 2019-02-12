الثني يختتم زيارته إلى جمهورية مصر

اختتم رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، زيارة العمل التي أجراها إلى جمهورية مصر العربية.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، وصل الثني أمس الإثنين إلى قاعدة الأبرق الجوية، بعد زيارة عمل خارجية هامة التقى خلالها العديد من المسؤولين وناقش معهم الشأن الليبي والدولي.

هذا وكان في استقبال الثني كل من، وكيل وزارة الدفاع والمكلف بتسيير مهامها اللواء ركن يونس فرحات، ووزير العمل الدكتور مسعود صوة، إلى جانب وزير العدل محمود الفيتوري، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووكيل وزارة الصحة المكلف بتسيير مهام الوزارة سعد عقوب ، بالإضافة إلى وكيل وزارة الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

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