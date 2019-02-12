محتجون يستنكرون اتهام النائب العام في حق مالك محطة وقود اشميخ ببني وليد

بني وليد-العنوان

نظم حشد من أهالي منطقة اشميخ ببني وليد الأحد الماضي وقفة احتجاجية استنكارا على إدراج محطة وقود المنطقة في مذكرة النائب العام بشأن ضبط وإحضار عدد من مهربي الوقود.

وأكد المحتجون في بيان لهم على رفضهم لما صدر من اتهام في حق مالك المحطة واصفين الإجراء بالتعسفي وأنه سيتسبب في عرقلة العمل في عدد من القطاعات الحيوية من بينها المركز الصحي والمؤسسات التعليمية والقطاعات العامة ومحطات الكهرباء وأبار مياه الشرب.

وقال المحتجون في بيانهم أن محطة الوقود في اشميخ من المحطات الملتزمة بتوزيع الوقود وفق اللوائح المنصوص عليها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط ولم يسبق أن وجه إليها اتهامات بالتهريب.



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