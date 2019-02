المتوسط:

أصدر الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، بيانًا، ينفي فيه عقد أي مؤتمر صحفي يوم الإثنين الموافق 11 فبراير لعام 2019، بخصوص تقدم القوات المسلحة في منطقة الجنوب الليبي.

وأضاف العميد أحمد المسماري، أنَّ المؤتمر الصحفي في موعده المعتاد يوم الأربعاء القادم.

