سلامة يقدم إحاطته حول آخر التطورات في ليبيا أمام القمة الإفريقية

قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بتقديم إحاطته الاثنين أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية أن سلامة تناول في إحاطته التي قدمها رفقة وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حول آخر التطورات في ليبيا وسير العملية السياسية.

وأضافت البعثة الأممية أن الممثل الخاص وديكارلو رحبا بتعاون أكبر مع الإتحاد الإفريقي للدفع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة من أجل ليبيا.

