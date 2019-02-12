مشاهد من داخل حقل الشرارة النفطي تظهر سيطرة الجيش على كامل منشآته

مرزق-العنوان

بثت شعبة الإعلام الحربي ليل الإثنين، مشاهد مسجلة تظهر سيطرة القوات المسلحة على حقل الشرارة النفطي الواقع بمنطقة حوض مرزق.

وبينت المشاهد التي التقطت من داخل حقل الشرارة النفطي استتباب الأمن في كامل محيطه، وسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على كامل منشآته.

ومن جانبها كانت قد أكدت غرفة علميات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة لصحيفة العنوان أن الجيش تمكن من بسط سيطرته الكاملة على حقل الشرارة النفطي بكامل منشآته الرئيسة سلميا دون أي اشتباك مسلح، مؤكدة أنها تقوم بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية